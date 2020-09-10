恒隆地產奪美領館壽山村道37號物業　稱對香港前景投信心一票

美國領事館持有的南區壽臣山壽山村道37號物業成功售出。負責進行招標的世邦魏理仕今早表示，是次成交價為25.66億元。是次中標買家為恒隆地產(0101)，該公司表示地皮投資額料約40億元，將重建多間獨立式豪華大宅，預計於2024年落成。

恒隆表示，很高興成功投得壽臣山地塊。此尊貴地塊屬市場罕見，作價合理。是次購地是公司對香港前景投下信心的一票。

壽山村道37號物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用，現為6幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位。物業地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。早前市場預測，該地皮每方呎樓面地價介乎4.5萬至10萬元，估值約21.3億至47.3億元。

恒隆地產20年未有在港買地 去年強拍統一牛頭角淘大工業村

恒隆地產在香港已有約20年未有買入地皮。翻查資料，該公司在2000年購入奧運站浪澄灣地皮，而在1999年則購入九龍站君臨天下地皮。

雖然該公司未有成功購入地皮，但亦有方法增加土地儲備。如在2019年3月，透過強拍以20.756億元統一牛頭角淘大工業村業權，將會重建為住宅項目，低層部分將會作商舖用途，項目總樓面面積約15.5萬方呎，預計於2023年落成。