美國領事館：壽山村道物業已接受一份標書

美國領事館發言人回覆《香港01》查詢時指,旗下南區壽臣山壽山村道37號物業已接受一份標書,不過,無披露標書價格等詳情。

據回覆指,美國國務院海外資產辦公室(OBO)會定期審查海外物業資產配置,並決定今年出售壽山村道37號項目,至7月31日截標日期止接獲多份標書。該辦公室最後決定接納其中一份標書,並且已經通知其他落標者,由於交易進行中,故辦公室無法披露更多相關事項。

"The U.S. Government has accepted an offer for the property and unsuccessful offerers have been notified. Closing will occur on or about December 31, 2020. "

早前市場預測,該地皮每方呎樓面地價介乎4.5萬至10萬元,估值約21.3億至47.3億元。已知入標的財團有長實集團(1113)。

是次招標的物業由美國政府於1948年購入,並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用,現為6幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位。物業地盤面積約94,796方呎,可重建面積約47,397方呎。