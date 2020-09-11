限聚放寬 | 周末兩新盤開放示位吸客　Wetland 3期今起收票

政府今日（11日）起將限聚令由兩2人放寬至4人，發展商亦做好部署，加快推盤步伐。近日有兩新盤先後開價，分別是新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park 3期及恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號。前者今日正式接受認購登記，據市場消息指，截至下午7時半，暫收票約600張，估計超額認購近8倍。兩盤的示範單位亦趕及在周末前開放予公眾參觀。

Wetland Seasons Park 3期涉及318個單位，於周二（8日）公布首批65伙價單，面積由316至726方呎，包含一房至三房套房戶型，折實售約413.3萬至933.5萬元，折實呎價由12,099元 至14,740元，折實均價為12,968元。

入場單位為9座1樓B3室，面積316方呎一房，折實售413.3萬元。項目設在九龍站的示範單位，今日已率先開放予公眾參觀，據知，不時出現睇樓人流。

藝里坊‧2號首批涉55伙

另一新盤藝里坊‧2號，提供264伙，剛於周四（10日）開價，首批55伙，面積由214方呎至287方呎，折實售價由562.84萬至893.08萬元，折實呎價為25,749元至31,118元，折實均價27,620元。入場單位為6樓H室的開放式戶，折實售562.84萬元。項目設於中環的示範單位，亦趕及今天起開放予公眾參觀。

↓藝里坊‧2號示範單位一覽↓