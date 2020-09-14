尚‧珒溋本周四銷售175伙　首推河畔大宅招標

發展商加快推售新盤，龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下啟德尚‧珒溋，上載新價單及銷售安排，將於本周四（17日）銷售175伙，其中123伙以價單形式銷售，52伙同日招標發售，另項目是次首推6伙低座河畔大宅 。

新價單加推67伙

據最新的第5號價單，涉及高座住宅單位67伙，面積由543至844方呎，價單定價由1,627萬至3,459萬元，價單呎價約29,964至40,986元，扣除採用180天即供最高獲18%折扣，是次入場單位屬於1座18樓H室，面積543平方呎，折實售1,334.19萬元，折實呎價24,571元。最貴的單位為1座33樓K室，面積844方呎，3房1套間隔，折實售2,836.5萬元。另醫護人員繼續可獲額外1%折扣優惠。

龍湖集團香港營銷總監黃少鴻（右）及合景泰富集團市務及營銷總監 (香港及海外) 張詩韻小姐 （左）公布尚‧珒溋推出第5號價單及6伙低座河畔大宅，於本周四發售。（發展商提供）

合景泰富集團市務及營銷總監 (香港及海外) 張詩韻表示，是次67伙戶型包括3伙3房、23 伙3房1套房、41伙3房1套房連工作間及洗手間 。是次以招標形式推出的 6 伙低座河畔大宅，實用面積由 1,617 平方呎至 1,929 平方呎。

至今尚‧珒溋已累積售出 352 伙，套現逾51億元，平均成交呎價為26,064元，最高成交呎價貼近35,000元。