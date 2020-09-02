【多圖】新地TOWNPLACE SOHO加推140單位　呎租80元起

服務式住宅有價有市。新地（0016）租賃品牌「TOWNPLACE本舍」旗下出租項目中環TOWNPLACE SOHO今日開放會所予傳媒參觀。新地Signature Homes總經理官曉霓表示，本月中下旬擬加推餘下140個單位，並調升租金約2%至5%，呎租介乎80元至110元。以一個面積286方呎的開放式單位為例，月租約2.5萬至2.6萬元起。

目前該物業已租出150個單位，出租率約85%，面積由286至661方呎，呎租介乎75至106元。其中，最貴的一房戶，面積350方呎，月租3.5萬元，呎租100元，已包所有廚具傢電。

官曉霓續指，項目來自香港、內地及歐亞的住客，各佔三分之一。若兩期單位全數租出，每年為集團帶來近兩億元的租金收入。

TOWNPLACE SOHO已租出150個單位，出租率約85%，面積由286至661方呎，呎租介乎75至106元。（高仲明攝）

TOWNPLACE SOHO 共設有30層，提供293伙，戶型包括開放式至四房單位，面積由286至1,092方呎不等，月租由2.5萬至5.8萬元。項目分為服務式住宅、附設傢俬單位及自置傢俬單位。另設有3層的會所空間，佔地1.6萬方呎。租賃期由一個月至年計，亦有兩種傢俬風格可供選擇。

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