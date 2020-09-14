【多相】數度加按狂借3.5億　內地客終以1.75億沽山頂倚巒洋房

港島超級豪宅淪內地富豪提款機。市場消息透露，山頂施勳道倚巒一幢單號屋，新近以約1.75億元交吉易手，物業實用面積約2,363方呎，成交呎價約74,058元。此洋房在2019年7月曾向6間財仔承做一筆按揭，貸款金額高達1.2億元，同年10月再向另一間財仔貸款2.35億元。據資料，不斷加按上述物業的貸款人為王堅（WANG PETER JIAN），料為內地人士。

造價較兩年前跌價兩成

據了解，該洋房數年前已經推出市場放售，當時最高叫價約2.3億元，不過一直未獲承接，直至數月前下調至2.1億元，而本月更減至1.8億元，最終累積減價約5,500萬元後易手。雖然減幅驚人，但原業主於2007年以約1.008億元購入上址，持貨約13年，帳面仍升值約73%或7,420萬元。不過，以其加按貸款紀錄計，即使帳面有賺，料仍資不抵債。

參考倚巒對上一宗成交個案為屋苑另一幢單號屋，2018年由茂盛控股（022）集團主席倫耀基以2.2億元購入，實用面積2,378方呎，成交呎價92,515元。相比之下，是次成交價較兩年前再低兩成。

↓是次成交倚巒洋房內貌直擊↓

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單次貸款達1.2億 涉6間財仔

資料顯示，上述洋房原業主於2019年7月抵押物業承做按揭，該一筆過按揭罕有地涉及6間財務機構，貸款金額高達1.2億元，相關財務公司包括靄華信貸有限公司、易按揭有限公司、長江財務有限公司、金泰環球有限公司、華泰財務國際有限公司及耀佳信貸有限公司。

隨後在2019年10月，洋房原業主再向保信金融科技有限公司承做按揭，是次貸款金額為2.35億元。而在2020年1月份亦再向NANYANG COMMERCIAL BANK, LIMITED承做按揭。