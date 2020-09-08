內地客「三按」富豪海灣洋房借貸逾1.1億　終以7080萬沽

傳統豪宅屋苑錄得三按盤買賣個案。據土地註冊處資料，赤柱富豪海灣單號屋洋房，實用面積2,790方呎，以7,080萬元易手，呎價約25,376元。物業原業主為威遠國際有限公司，於2004年以3,850萬元購入上址，該公司董事的英文名字為普通話拼音，料為內地客。

資料顯示，上述物業在過去四年內曾三度向英皇財務有限公司抵押物業貸款，第一次為2016年8月，涉及金額5,000萬元，第二次為2017年9月，涉額6,250萬元，最後一次為今年1月份，加按借貸250萬元。三次抵押貸款合共涉1.15億元。

有區內代理透露，上述洋房在3月份推出放售，當時叫價9,000萬元，由於該洋房享有靚裝修，是次成交價也較市價約6,700萬元略高。而是次轉手，帳面雖賺3,230萬元，但套現後料需償還「財仔」貸款。

御龍山銀主盤875萬沽 曾四次貸款逾百萬

美聯物業沙豪新九肚山分行營業經理梁立鋒表示，火炭御龍山錄得銀主盤成交，物業為11座低層連平台戶，實用面積約544方呎，2房間隔，連328方呎平台，座向西北。早前銀主叫價約950萬元，獲區內上車客承接，雙方議價後終以875萬元成交，呎價約16,085元。原業主於2008年6月約552.2萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約322.8萬元，期內物業升值約58.5%。

資料顯示，上址原業主多次把單位向財務機構作抵押貸款，如2013年向國滙信貸有限公司承做二按，貸款上限120萬元，2015年則向龍采金融有限公司承做三按，貸款上限120萬元。而在2017年及2018年，該業主則向易還財務有限公司及借富信貸有限公司，分別作按揭貸款，兩次貸款金額上限為380萬元及100萬元。

火炭御龍山錄得銀主盤成交。

傲瀧三房1900萬沽 貶值約6%

此外，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢清水灣傲瀧11座中層D室，實用面積1,183方呎，三房連約700方呎天台，放盤時叫價2,280萬元，最終以1,900萬元成交，即累減380萬元，減幅達16.7%，呎價16,061元。

據了解，原業主於2017年6月以2,011萬元購入上址，持貨3年SSD期一鬆綁即沽貨，帳面蝕讓111萬元，物業期間貶值6%。