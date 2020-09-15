日出康城SEA TO SKY兩房加價2%　最快下周推售285伙

隨着疫情放緩，長實（1113）日出康城新盤SEA TO SKY 計劃下周展開新一輪銷售，涉及285伙，並於本周六（19日）起開始收票，當中包括修訂50伙2房單位的價單，提價2%，以及新加推的4房樓王、及3房餘貨。

建期首付降至8%

長實地產投資董事郭子威表示，為鼓勵及吸引買家入市換樓，買家可選擇新建期付款方式，買家將由原本在入伙前所需付樓價的10%減至8%。在新建期付款的計算下，價單定價847.9萬元的3座5樓G室入場單位，折實後約703.8萬元，首付8%即是約56.3萬元。

由於疫情漸受控及新商場「康城」開幕等的利好因素影響，項目今日（15日）亦更新價單，當中，2房單位加價2%。而項目的3房至4房戶未來有可能加價約5%。

長實高級營業經理楊桂玲指，項目開售至今累售794伙，套現84.4億元。當中有逾400伙屬於3至4房海景戶，而4房單位銷量更多於八成。

郭子威又解釋，留意到疫情逐漸改善，有機會恢復兩地通關，有利樓市交投，預期樓市在第四季或會企穩，甚至出現反彈。他又預期，市場加息機會不大，有利投資者買樓及提升供樓能力。