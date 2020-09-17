長沙灣海珀首批50伙　折實均價逾2萬　開放式入場536.7萬起

由德祥地產（0199）與市建局合作發展的長沙灣單幢盤「海珀」今日開價，首批涉50伙，面積283方呎至474方呎，包含開放式至兩房戶，折實均價20,201元，最平一伙折實售536.7萬元起。項目下周二（22日）公布銷售安排，最快下周六（26日）開售。

首張價單涉50伙，佔項目整體單位的65%，包括38伙開放式及12伙兩房單位。其中，最平一伙為5樓B室開放式戶，實用面積283方呎，價單定價559萬元，價單呎價19,753元，扣除4%折扣優惠計，折實售536.7萬元，折實呎價18,965元。

兩房入場852萬起

兩房戶入場為5樓A單位，面積474方呎，價單定價887.5萬元，價單呎價18,724元，折實售852萬元，折實呎價17,975元。售價最貴一伙為20樓A室，面積474方呎兩房，售價為1,013.1萬元，呎價為 21,373元，折實售972.58萬元，折實呎價約20,519元。首批50伙單位折實售價全數低於1,000萬元。

德祥地產主席張漢傑表示，是次項目投資額約4億元，定價較去年高峰期克制，有10%調整，「我真係做唔到，再有新盤開都做唔到咁既價位同質素，我再賣樓起碼賣貴10%至20%。」他又指，集團一直有投地及併購舊樓，未來發展方向以住宅為主。

較同區新盤貴最多23%

相較同區新盤，今年區內有兩個單幢新盤推出，如5月推售的萬科福榮街 THE CAMPTON 首批94伙，折實均價16,411元，海珀的首批折實均價較之高出23%；另同區通州街、興勝創建旗下 WEST PARK 今年初首批30伙的折實均呎18,646元，海珀亦較之高約8%。

另海珀毗鄰的長實愛海頌，去年10月推出，首批180伙，折實均價18,688元。

海珀共提供76伙，包括開放式及兩房單位。3樓為特色平台戶，面積由262至436方呎；5樓至23樓是標準樓層，面積由283至474方呎；25樓為特色天台戶，實用面積由283至474方呎。項目位於海壇街205號的現樓示範單位，將於本周五（18日）起開放。關鍵日期為12月30日。