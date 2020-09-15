周末對疊　Wetland 3期原價加推52伙　藝里坊‧2號入場563萬起

周末兩大新盤有機會正面交鋒，新地（016）天水圍Wetland Seasons Park 3期再加推52伙，包括8伙特色戶，折實均價為13,890元，料本周六（19日）開售合共約130伙；另邊廂，恒地（012）西營盤藝里坊‧2號亦公佈最新銷售安排，定於本周六推售80伙，最平563萬元起。

Wetland 3期暫收逾2,000票

新地代理總經理胡致遠指，Wetland Seasons Park 3期會於日內公布銷售安排，料本周六開售合共約130伙。項目至今暫收逾2,000票登記，超額認逾17倍，將於本周四（17日）截票。

剛公布的第3號價單，涉及52伙，面積由300至816方呎，包括1房至3房戶型，價單定價由515.88萬至1,440.67萬元，價單呎價15,260至21,450元。以發展商提供的18%折扣優惠計，入場單位為1座1樓B2室，面積318方呎，1房間隔，折實售423.02萬元，折實呎價13,302元。

最貴單位為 1座7樓A1室，面積816方呎，3房間隔連士多房，折實售價為1,181萬元，折實呎價14,477元。此批單位的定價較上一張價單輕微提價2%，胡致遠指，是由於加推單位包括特色戶及景觀較佳，故屬原價加推。

藝里坊‧2號本周六賣80伙

另邊廂，恒地（012）西營盤藝里坊‧2號亦公佈最新銷售安排，於本周六（19日）推售80伙，包括72伙1房戶及8伙開放式單位，面積由214至287方呎，價單定價由586.3萬至930.3萬元，價單呎價由26,821至 32,415元；折實後售價介乎562.84萬至893.08萬元，呎價由25,749至31,118元。

截至今日（15日）下午5時，項目累收約400票，本周五（18日）下午3時截止接受認購。