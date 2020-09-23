大角咀傲寓首批50伙　折實均價2萬　開放式入場538.8萬起

疫情放緩，多個新盤部署出撃，其士集團（0025）與市建局合作的大角咀單幢盤傲寓今日（23日）公布首張價單，涉及50伙，包括23伙開放式單位、27伙一房單位，實用面積介乎262至340方呎，扣除最高折扣優惠9.75%後，整批單位折實平均呎價20,934元，折實售價由538.8萬至719.3萬元，折實呎價為18,388元至23,199元。

首批單位折實全低於1,000萬

首批50伙單位折實售價全數低於1,000萬元。入場單位為2樓D室，實用面積262方呎，價單定價 597萬元，價單呎價22,786元，最高折扣9.75%，折實售價538.8萬元，折實呎價20,565元。

項目明（24日）起開放示範單位，將於周末前開始收票，部署月底前推出。

其士集團銷售及市務經理冼佩盈（左）指，今次的開價有約10%的折讓。旁為集團物業發展部總經理司徒世華。

其士集團銷售及市務經理冼佩盈指出，考慮到市場接受能力、集團自身因素及疫情影響等，今次的開價有約10%的折讓。若市場反映好，不排除加推時會有加價可能。最快周未或之前加推，最快月底可以開售。

被問到會否擔心經濟環境有機會轉差，想盡快清貨，該集團物業發展部總經理司徒世華表示，由於近期的失業率有回落跡象，相信對樓價不會有太大影響。同時留意到近期有不同樓盤推售，認為「各有各優勢」，大家「各有各做」。

而美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，預期項目日後呎租可達60元，租金回報率約3厘。