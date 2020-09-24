明五盤開賣　Wetland 3期收票逾2200張 藝里坊·2號超額12倍

自9月疫情放緩，發展商積極推盤，本周六（26日）將掀新盤大混戰，市場合共有五個新盤推售，涉及約720伙，為近大半年疫情以來，一手市場最旺場的周末。

Wetland 3期盡推餘下192伙

其中，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park 3期，上周六（19日）沽出逾九成單位，發展商隨即「添食」，數度加推，於本周六盡推餘下192伙，其中165伙標準單位以價單形式出售，間隔包括一至三房，折實售價426.62萬至1,182.44萬元。消息指，項目共收2,299張登記，超額認購逾12倍。連同該盤1期及2期餘下的34伙，即合共開賣226伙 。

至於恒地（012）西營盤藝里坊‧2號，同日開售72伙，包括首推的兩房戶型，折實售價由598.37萬元起。市場消息指，項目收票逾920張，當中22張為代理入票，超額認購約11.8倍。

長沙灣海珀折實均價2萬

全新盤方面，德祥地產（0199）與市建局合作發展的長沙灣海珀，亦加入戰團，本周六展開首輪銷售，涉及50伙，包含開放式至兩房戶，折實均價20,201元，入場價536.7萬元起。據市場消息，共收192張票，超額認購約2.8倍。

SEA TO SKY周六售約285伙

貨尾盤長實（1113）旗下日出康城SEA TO SKY ，同日開售約285伙，是次銷售重點為三房至四房海景單位，折實平均呎價17,459元，折實售價約由686.8萬至2,037萬元。消息指，項目共錄約千張登記，超額認購約2.5倍。

至於萬科香港旗下屯門上源，本周六推約87伙貨尾，不過逾八成單位、即73伙是以招標形式出售，只有14伙於當日以先到先得方式開賣，招標日期由本周六至明年12月31日。

兩九龍單幢盤緊接月底開售

此外，其士集團（0025）與市建局合作的大角咀單幢盤傲寓，昨日（23日）公布首張價單，涉及50伙，主打開放式及一房單位，折實平均呎價20,934元，發展商指，最快本月底前推出。而同屬九龍區單幢盤、由內房萊蒙（3688）及俊和合作的何文田窩打老道128 WATERLOO，則最快10月初開賣。