千億基金掌舵人吳繼泰：投資者對港信心減弱　長遠還看四大元素

在全球各地主力投資房地產項目的私募基金基滙資本，掌管資產逾267億美元（約2,069億港元）。近年，其焦點重返香港市場，短短五年斥逾470多億港元在港掃入多個物業。面對疫情、中美貿易戰，以至制裁行動，政經局勢欠不明朗，其總裁兼執行合伙人吳繼泰坦言，投資者對港信心是有所減弱，短期或減少在港投資，但長遠而言，只要本港能繼續作為中國最重點的金融中心，四大元素維持不變，本港市場仍然被看高一線。

由吳繼煒及吳繼泰兩兄弟一手創立的基滙資本，近年在港風頭一時無兩，如2015年以73億元購入尖沙咀洲際酒店，其後又兩度斥資共350億元購入領展（0823）旗下29個民生商場及物業，去年再以約47.5億元向太古地產（1972）及中巴（0026）買入鰂魚涌英皇道625號全幢商廈，單計上述焦點買賣，已涉資逾470多億港元。

自去年社會運動、中美貿易戰，以至今年的疫情及港區國安法實施等，本港政經局勢持續不穩，吳繼泰直言，投資者對港信心是有所減弱，跨國企業或選擇撤離香港，或將某部分投資轉投其他地方。「短期的確係有Uncertainty（不確定性），過去兩年，我地喺香港投資唔少，在分散投資而言，黎緊係會放少啲喺香港。」

基滙資本總裁兼執行合伙人吳繼泰指，短期而言，投資者對港信心有所減弱。（高仲明攝）

不過，中長線而言，他仍然看好，「香港作為中國最重點嘅金融中心，係冇改變，我地仲有一國兩制，從全中國來看，我地仍然用標準法作為法律基礎，以英文作為主要商業語言，稅制屬於中國各地最低，人民幣仍然未對外開放。」他認為，人民幣在未來5至10年對外開放也不出為奇，但上述五項元素中，只要有四項在2047年前仍維持不變，香港市場仍被看高一線。

剛性需求大 港樓價難大跌

「你見唔少IPO、來自內地或從美國回流也好，帶來大量資金到香港，加上香港嘅個人公司負債比率唔高，大眾化新盤開售，銷情仍然唔錯，反映剛性需求大，雖然而家樓價已經咁高，下跌機會大過上升，不過相信都唔會大跌。」他強調，只要本港繼續作為中國最重點的金融中心，長遠仍然看好。

然而，局勢一日未穩，吳繼泰認為鄰近的新加坡會是得益者。「不少跨國大企業嘅總部或考慮搬往新加坡，整個周期循環來講，而家投資新加坡係最合適時候。」他指，2013至2017年新加坡政府出招規管市場，住宅價格大幅回落25%，2018年樓市逐步恢復，政府又再出招，他認為今次疫情下，當地已積聚相當購買力，「只要市場回復正常，購買力可以好驚人。」

業務遍佈全球，著眼點當然不止於一個市場，吳繼泰續指，亞洲除內地以外，他尤其看好日本。「近五、六年日本的回報係最好，不論住宅或商業項目，收入非常穩定，貸款率高，利息低，只要日元唔好太強，日本仍然係理想投資地點。」他補充，安倍晉三御任，換上同內閣成員菅義偉，料政策不會太大改變，但明年10月大選需要密切留意。

科技戰下 數據中心需求有增無減

至於內地市場，在貿易戰、吳形容為科技戰下，中國未來將專注推動雙循環經濟，擴大內需，故基滙資本亦會主攻內需市場，早前，基金便就一項互聯網數據中心平台的募集，成功融資約13億美元（約101億港元），目前已落實的數據中心相關項目有3個。「科技戰下，中國政府定必投放更多資源在數據中心發展，今時今日很多人work from home，網購、網上遊戲、5G，AI（人工智能），無人駕駛等等，均對數據中心需求好大。」

不過，對於數據中心的選址，吳繼泰認為在今天政治環境敏感下，國際投資者未必傾向選擇香港，「若然跟內地生意相關，咁不如直接設喺內地，或者東南亞地區。」此外，基滙資本亦積極開拓其他市場，近月便籌集了一支5億美元的基金，投資與教育相關的地產項目，打頭陣為位於廣州、與藝術有關的學校。