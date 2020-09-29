疫情重挫　旗下九成酒店停業　基滙資本吳繼泰：投資有危亦有機

新冠肺炎疫情持續逾九個月，旅遊及酒店相關行業大受打擊，在全球擁有30多間酒店的基滙資本亦未能倖免，最嚴竣時期僅3間酒店能夠營業，不過，其總裁兼執行合伙人吳繼泰接受《香港01》專訪時指，「類似嘅疫情唔係首次，亦都唔會係最後一次。」疫情過後，旅遊業又將快速反彈。同時，基金早兩年掃入的大批領展民生商場，成功在今次「疫境」中，為公司分散投資風險。

民生商場分散風險

基滙資本在全球擁有30多間酒店，佔其總資產約15%，疫情下可謂首當其衝。吳繼泰透露，「今年4至6月份疫情最嚴竣時期，旗下酒店得3間能夠營業，即有30間或九成喺同一時間暫停營業。」他指，旗下酒店遍佈東南亞、日本、澳洲以至歐美，有商務也有渡假式，不論地理位置及定位也算多元化，「勢估唔到（疫情）影響咁大。」直至7月份，旗下酒店才逐步恢復營業。

與旅遊相關的業務大受打擊，不過，個別業務卻在「疫市」中成功突圍，分散風險。集團早兩年「早著先機」，先後斥逾350億元購入領展29個民生商場項目，吳氏指，「街市及便利店等提供日常用品，需求好大，如超市喺今次疫情最嚴重嗰幾個月，反而錄得20%至40%營業額增長，帶來穩定租金收入。」

物流倉、Outlet 成疫市奇葩

至於另一奇葩是旗下位於內地Outlet （名牌特賣場）。基滙資本於2012年開始Outlet業務，旗下5個Outlet項目分佈上海、廣州、武漢及成都等地，去年銷售總量便逾80億元人民幣。自內地疫情放緩，其Outlet 於3至4月份重開，6月生意已完全恢復，營業額按年錄得120%至160%的增長，吳繼泰形容是「報復性消費」。

「因為無法外遊，啲人被迫留喺內地消費，好似時裝品牌PRADA全球銷售錄負增長，但喺內地6、7月份增長卻可達60%以上。」除此以外，基滙資本在內地的物流生意，同樣因為「居家抗疫」而受惠，網購量大增，帶動物流倉的需求上升，出租率達百分百。

擅長吸納瀕危酒店 起死回生

一次疫情，暴露了各行各業的風險，被問到會否因而減少投資酒店項目，吳繼泰認為「投資有危亦有機」。回看吳氏兄弟過往曾多次在旅遊行業轉差時，投資酒店物業，並成功將瀕危的酒店起死回生，獲利甚豐。如90年代美國著名的羅斯福酒店（Hollywood Roosevelt Hotel）營運至破產被銀行收回，吳氏從銀行購入酒店後成功改造，打響名堂。

又如2003年沙士時期，泰國芭堤雅一酒店，入住率只得百分之八，基滙資本遂以超低價購入，「因為我認為沙士唔會持續太耐」，吳繼泰指，這些酒店樓齡大，硬件殘舊，可以大幅節流及提升質素，當然首要是買入價夠平。

基金五年前，以73億元購入尖沙咀地標洲際酒店，他指，以房間計（買入價）其實頗貴，但整間酒店有大約60% 收入來自餐飲及宴會廳，且位置屬超臨海，40多年未曾裝修過，故大有提升質素及價值的空間。項目將於明年年底完成翻新。

吳繼泰相信，疫後旅遊業會快速反彈。「人類歷史以來，類似嘅疫情唔係首次，亦都唔會係最後一次，相比鼠疫，黑死病其實一直都有，只係過往從未試過全球close左（封關），所以覺得今次新冠肺炎疫情好嚴重。人類嘅behavior（生活模式習慣）一直冇大改變過，但旅遊業近廿年仍然係不斷高速增長。」