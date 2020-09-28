長實愛海頌推優惠吸客　駿嶺薈標售4幢洋房

長實（1113）與市建局合作的深水埗愛海頌，趁中秋檔期推出優惠吸客，長實助理首席經理（營業）何家欣表示，由本周四（10月1日）起，簽署臨約購買價單中任何單位的買家，可獲價值3.8萬的酒店禮劵，一年內於海逸國際旗下10間酒店作住宿或餐飲消費。名額以單位計算共20個，總值約76萬元。

此外，整個項目提供36個住客車位，發展商同步提供「車位認購」優惠。本周四起，購買指定三房單位的首5名買家，可優先認購車位優惠。愛海頌去年10月開售至今，累售出644伙，套現逾61億元。

駿嶺薈本周五起標售4伙洋房

建滔化工（148）旗下沙田駿嶺薈今日亦上載最新的銷售安排，以招標形式推售4伙洋房，包括洋房3號、10號、11號及20號，面積由2,798至3,754平方呎連花園，招標日期由本周五10月2日至今年11月30日止。

長實助理首席經理（營業）何家欣表示，由本周四起，簽署臨約買家可獲價值3.8萬的酒店禮劵。

MONTEREY特色戶4340萬沽

另貨尾盤續錄大額成交，其中，會德豐地產將軍澳MONTEREY，全盤僅有4伙平台特色戶，今日（28日）以招標形式售出其中一伙，為T6A座2及3樓B室，實用面積1,590平方呎，連897平方呎平台及按摩池，屬4房1套連多功能房單位，成交價4,340.7萬元，呎價27,300元。

MONTEREY尚餘3伙複式平台花園特色戶待沽，其中包括一伙為園海雙景裝修示範單位。項目至今累積售出906伙，佔可售單位（917伙）近99%，套現逾110億元。

另外，百利保控股（0617）與富豪酒店（0078）旗下富豪．山峯，今日亦以招標形式售出一伙分層戶。單位為第7座7樓B單位，屬四房兩套間隔，連車位，面積 1,623平方呎，成交價3,780萬元，呎價23,290元，買家可有720日長成交期。