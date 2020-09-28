山頂文輝道拆細仍有流標風險　測量師下調估值25%

發展局公布2020年10月至12月的賣地計劃，包括重推曾於2018年10月流標的山頂文輝道豪宅地皮，該地皮下季將會一拆二縮減規模推出招標。不過，有測量師認為，超級豪宅市場與高峰期比較已有所滑落，若政府不能「隨行就市」，地皮仍有流標機會。

兩年前招標 估值曾達485億

山頂文輝道2、4、6、8、9及11號，整幅地皮佔地約189,428方呎，總樓面面積約404,314方呎，在2018年首次推出招標，當時市場預計每方呎樓面地價約6萬至12萬元，估值高達約242.59億至485.18億元，不過當時因未到底價收回，流標收場。

是次重推上述地皮，將會一拆二，首幅推出會是文輝道第2、4、6及8號，佔地約134,886方呎；而另一幅則為第9及11號，佔地約54,542方呎。上述兩幅住宅用地，預計可以分別提供約28.78萬及11.64萬方呎樓面。

林浩文：料每呎樓面地價3萬

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文認為，以現時超級豪宅市況來說，相信發展商在出價上比較保守，就算「一拆二」，如政府不能「隨行就市」，這地皮仍有流標機會。他料，文輝道第2、4、6及8號的樓面地價介乎每方呎3萬至3.5萬元，較其去年6月份的估值低約25%。

而普縉集團執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典認為，拆細地皮是合理做法，可降低發展商投資風險，他預料，地皮樓面地價約4萬元。此水平屬市場上限，估值上限約115億元。

張翹楚：何時推中環地 政府處兩難

對於將會延遲至下一季推出的中環海濱3號商業用地，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，雖然目前經濟正在下行，但認為政府也不可以太遲推出該幅商業地。

他解釋，經濟環境欠佳，加上目前中環商廈空置率高企，或許不是最佳招標時機，但要考慮到未來數年區內供應量龐大，如區內將有和記大廈重建計劃、美利道停車場大廈重建項目，以及金鐘廊上蓋重建發展項目。因此，他認為政府正面對「兩難」情況，太遲推出該商業地，或需要面對大量供應湧現的情況。

資料顯示，該商業地盤面積逾51.63萬方呎，可建樓面面積約184.28萬方呎。綜合市場資料，預計每方呎樓面地價約2萬至3萬元，即估值約368億至550億元。