日出康城最後一期住宅項目10月底截標　每呎補地價3600元創新高

上周接獲35份意向書的港鐵（066）將軍澳日出康城第13期物業發展項目，今日（29日）起邀請發展商或財團提交物業發展項目標書，將於10月29日下午2時正截標。

資料顯示，該項目位於港鐵康城站之西北面，面向將軍澳海灣，並連接「The LOHAS 康城」商場，其住宅樓面面積上限為約1,546,722方呎。項目可提供約2,550伙單位，為自2005年底推出的第2期後，提供單位最多的期數，料每伙平均實用面積約500方呎。

綜合市場資料，連同補地價金額及分紅比例等因素計算，預計每方呎樓面地價約5,500至10,000元，地皮估值約85億至154億元。

上述項目為日出康城最後一期發展期數，上周接獲35份意向書，創區內新高紀錄。已遞交意向書的發展商包括長實集團（1113）、新鴻基地產（016）、恒基地產（012）、會德豐地產、信和置業（083）、麗新發展（488）、英皇國際（0163）、遠東發展（035）、碧桂園（2007）、中國海外發展（688）、新世界發展（017）、華懋集團、南豐、旭輝控股（884）、龍湖地產（960）、帝國集團、爪哇集團（251）、其士國際（025），以及多間不知名財團。

補地價金額55.68億 每方呎3600元創新高

有市場消息透露，上述項目的項目補地價金額為55.68億元，以總樓面面積計算，每方呎補價約3,600元，為整個日出康城的項目新高紀錄，也較第12期高出27%。此外，是次分紅比例最少15%，而項目興建伙數規定在1,667至2,550伙之內。