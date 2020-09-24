日出康城最後一期住宅項目收35份意向書　創區內新高

港鐵（066）將軍澳日出康城第13期物業發展項目，今日（24日）截收意向書。港鐵物業總監鄧智輝表示，項目共接獲35份意向書，創區內新高紀錄，預計下周招標，10月底截標。該項目提供2,550伙，料每伙平均實用面積約500方呎。

據現場所見，至下午12時正截收為止，有份遞交意向書的財團，包括英皇國際（0163）、遠東發展（035）、碧桂園（2007）、中國海外發展（688）、新世界發展（017）、華懋集團、南豐、旭輝控股（884）、龍湖地產（960）、帝國集團、爪哇集團（251）、其士國際（025），以及多間不知名財團。

此外，部分本地發展商亦確認向上述項目遞交意向書，包括長實集團(1113)、新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、會德豐地產、麗新發展(488)。

有份入意向書的龍湖集團控股（960）營銷部香港項目營銷總監黃少鴻表示，該港鐵項目具發展潛力，加上區內商場配套已落成，交通日漸方便，不太擔心區內供應增加影響樓價。

估值由約85億至154億元

第13期物業發展項目為整個康城站的最後一期，位於港鐵康城站之西北面，面向將軍澳海灣，並連接「The LOHAS 康城」商場，其住宅樓面面積上限為約1,546,722方呎。該項目可提供約2,550伙單位，是自2005年底推出的第2期後，提供單位最多的期數。

綜合市場資料，連同補地價金額及分紅比例等因素計算，預計每方呎樓面地價約5,500至10,000元，地皮估值約85億至154億元。

未來數月將推黃竹坑站

此外，鄧智輝又指，日出康城商場2期將於11月開幕，連同1期及2期，樓面共約25萬方呎，涉及50個商戶，目前出租率80%。至於黃竹坑站方面，他表示，未來數月將推出該發展項目5期及6期，分別涉及1,000伙及800伙。

他又透露，旗下尚有數個項目正在進行前期規劃工作，包括東涌配電站、將軍澳百勝角及小蠔灣車廠。