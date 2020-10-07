柏傲莊I開價在即　大圍二手交投冰封　溱岸8號成交挫八成

新世界發展（017）與港鐵（066）合作的大圍站上蓋項目柏傲莊 I 醞釀推售，最快周內開價，本月中發售。由於項目屬區內近7年來首度再現的大型項目，涉及達3,090伙，加上位處港鐵上蓋，成市場焦點，同時亦凍結市場購買力，區內二手交投量急跌。

溱岸8號9月只見一宗成交

大圍區對上一個大型住宅項目，已是2013年入伙的溱岸8號，涉及981伙，同屬新世界發展，發展商早前表示，柏傲莊 I 的定價將參考溱岸8號。綜合市場資料，9月份溱岸8號僅錄得一宗二手成交，較8月份的5宗大跌八成，由為交投宗數少，呎價波幅亦大。該一宗成交為5座低層E室，面積720平方呎，以1,180萬元易手，呎價16,389元。

由長實及港鐵發展的「名城」，分三期發展，共涉4,264 伙，於2011年入伙。（資料圖片）

區內另一指標盤名城，分三期發展，合共涉4,264 伙，早於2011年已入伙。據代理指，名城的交投量亦下挫近三成，由8月的24宗跌至9月的17宗。周末睇樓數字亦明顯減少。

單幢盤珀玥首批折實均價2.2萬

數到大圍區內對上一個新盤，為遠東發展﹙0035﹚旗下的珀玥，於2018年開售、去年入伙，由於屬單幢盤，規模難與柏傲莊直接比較。美聯物業營業經理陳健安指，珀玥尚未過三年額外印花稅（SSD）期限，故二手放盤極少，今年二手成交僅一宗，為高層B室，面積266平方呎，7月份以660萬元易手，呎價2.4萬元。而參考珀玥兩年前推售時，首批折實平均呎價為22,115元。

陳健安表示，柏傲莊 I 準備推售，成為市場焦點，分行每日接獲最少數十宗柏傲莊 I 的查詢，較往日查詢數字多出數倍。陳健安續指，柏傲莊 I位於大圍站上蓋，基座設有大型商場，不過車位數目較少。據市埸消息，柏傲莊 I 涉及783伙，惟只提供120個車位。