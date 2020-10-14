美領館賣屋地帶挈　9月辣招稅收20.19億元　按月急升近95%

據稅務局最新數據，截至9月份三類印花稅 ，包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍從價印花稅DSD，合共錄得1,928宗，較8月份的1,418宗上升約36%，而三類稅涉及稅款合共20.187億元，較8月份的10.369億元，按月勁升約94.7%，估計與美國領事館上月以25.66億元沽出壽臣山屋地有關。

BSD稅款按月大增1.8倍

按三類稅項劃分，反映內地客及公司客入市的BSD，9月份錄42宗，數字按月持平，不過涉及稅款6.57億元，卻按月大升逾1.82倍，由於上月美國領事館的壽臣山屋地，是獲公司名義購入，故料涉約3.8億元的BSD稅項；SSD方面，9月份相關個案錄34宗，涉及稅款1,801萬元，分別按月升13%及跌10.8%。

至於反映投資者入市的DSD，9月份分別錄得193宗住宅及1,659宗非住宅物業的相關個案，按月分別升10.2%及41.7%。而合共計算，兩類物業共有1,852宗相關個案，較對上一個月多506宗或37.6%。

第三季辣稅共收41.2億 按季增六成

9月涉及雙倍從價印花稅金額為13.436億元，按月升71.3%，當中住宅佔9.627億元，按月大升一倍，而非住宅則佔3.809億元，則按月增加26%。

綜合第三季數字，該季三類辣稅合共錄得約41.2億元，較對上一季增加逾六成，相關宗數涉及5,174宗，按季上升逾四成。