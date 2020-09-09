8月辣招稅成交1418宗按月跌兩成　稅收逾10.3億

地產樓市
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據稅務局最新資料，截至8月份，三類印花稅 ，包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD及雙倍從價印花稅DSD，合共錄得1,418宗，較7月份的1,828宗回落22.4%，而三類稅涉及稅款合共10.369億元，按月跌2.6%，但連續三個月高於10億元。

當中，住宅的辣招稅成交合共247宗，較對上一個月的388宗，按月減少36%。按三類稅項劃分，反映內地客及公司客入市的BSD，8月份錄42宗，按月減少46.8%，不過涉及稅款2.324億元，按月大升61.8%。至於SSD方面，8月份相關個案錄30宗，涉及稅款2,030萬元，分別按月跌9%及升53.8%。

至於反映投資者入市的DSD，相關宗數也出現減少的情況，8月份分別錄得175宗住宅及1,171宗非住宅物業的相關個案，合共1,346宗，較對上一個月跌21.6%。上月涉及雙倍從價印花稅金額為7.842億元，按月跌13.6%，當中住宅佔4.818億元，而非住宅則佔3.024億元。

金管局上月放寬非住宅的按揭成數上限，未見刺激工商舖成交量增多，期內錄得非住宅雙倍印花稅個案有1,171宗，按月少兩成，涉及稅項約3億元，按月減少22%。

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