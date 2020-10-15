東涌商業地明截標　測量師下調估值25%　料有流標風險

疫情持續，市場對寫字樓需求回落，有測量師認為，明日（16日）截標的東涌第57區商業地皮，或存在流標風險，最新的估值也較今年初回落了25%。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，由於上述商業地皮附近位置配套並不成熟，以及遠離東涌市中心，估計需要約7至10年時間才可成形。在投資額大及回報期長的情況下，他估計，發展商對這類商業地皮興趣不大，料只有3至6間中大型發展商入標，更不排除地皮有「流標風險」。

萊坊：周邊配套並不成熟

此外，他又指出，同區未來的商業競爭較大，如目前區內已有東薈城，機場北商業區則有新世界發展（0017）興建中的SKYCITY航天城商業地標發展項目。若上述商業地皮未來只發展作純寫字樓或大型酒店，未必享有很大優勢。

他預計，該地皮每方呎樓面地價約3,000至3,500元，估值約38億至44億元，較今年一月份下調25%。整個項目投資額料可達80億至90億元。

美聯：東涌東站2029年才啟用

至於美聯測量師行董事林子彬亦認為，該幅商業地存在流標風險。他解釋，雖然東涌區商業地皮供應有限，惟該地皮與市中心有一段距離，而且東涌東站要在2029年才啟用，反映該區發展未成熟，料入標反應不會太踴躍。他預計，上述地皮每方呎樓面地價約3,500元。

資料顯示，明日截標的東涌第57區商業地皮，地盤面積約132,774方呎，可建樓面面積約1,261,347方呎，市場料每方呎樓面地價介乎3,000至4,000元，估值約37.8億至50億元。