柏傲莊 I 開售｜買家抽中15號籌　笑言如中六合彩　與親朋慶祝

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 本周六、日分兩輪銷售共391伙，今日為大手客時段。抽到15號籌﹑商人石先生表示，笑言「好似中六合彩咁」，昨晚更「宴請」不少親朋戚友到場打邊爐慶祝。今日用約3,600萬元購入3個單位，包括兩個單位自住，另一個或會選擇投資。

石先生如此優質的單位推出屬難得，而項目地點優良，位於鐵站上蓋，大圍附近有商場配套，建築設計又富心思，例如廁所設計有特別遷就小朋友，其本人對新世界的樓盤亦有信心。他又指出，就算與區內二手物業相比，項目價錢是十分吸引。

石先生表示，因有建築期付款，入伙時才付樓價的九成，所以他們現時只需付一成的訂金，「首期唔使俾咁多，都係我哋買新樓嘅其中一個因素」，並指照自己觀察，其他買家都有用相關條例。

料大圍一帶租金水平硬淨

石先生表示，自己之前是住大圍區，因遷就小朋友上學關係，遷至港島區。但預料子女將來會前往外國讀書，所以選擇了較細單位自住。

樓市前景方面，石先生直言自己不是專家，就早前參觀其他物業時，希望業主會作出一定幅度的減價時，但就未如報紙所講有「劈價」的情況出現，感覺上「好似無咩點變咁」。就現時租金壓力上，石先生表示都有留意大圍一帶租盤的租金，認為都幾「硬淨」，不太擔心。