多圖｜前港姐亞軍李明慧1.15億放售羅便臣道一號複式戶

中半山羅便臣道一號中層複式戶，實用面積約2,626平方呎，望中環維港及動植物公園景緻，現以「交吉」形式連兩個車位出售，意向價為1.15億元，呎價約4.38萬元。

據土地及公司註冊處資料，上述單位業主為JUBA INVESTMENTS LIMITED，於1982年以400萬元購入上述單位，其公司董事包括陳耀陽，英文名字為CHAN, JOHNSON，另一董事為CHAN, LEE MING WAI VIVIAN。

據了解，陳燿陽為已故教育家陳樹渠二子，而CHAN, LEE MING WAI VIVIAN，則為1997年香港小姐亞軍陳李明慧，二人於2003年結婚。而與李明慧同屆的港姐還有佘詩曼。

負責放售的第一太平戴維斯住宅投資及銷售部主管、資深董事張作基表示，鑒於疫情以及不確定的環球政治形勢，預計近期本港將鮮有豪宅新盤面世，而老牌豪宅則視乎落成年份、裝修及維護，現狀大相徑庭，准買家需綜合考量。據知，單位的裝修費為約2,000萬元。

以豪華遊艇為設計藍本

就照片所見，放售的中層複式戶，設有獨立客廳、飯廳及家庭廳、雪茄房、三間套房、一書房、一陽台、一工作間及工人房連浴室。單位設計師以暢遊世界各地的尊貴超級遊艇為藍本，歷時一年多，把單位打造為「豪華遊艇」之家。