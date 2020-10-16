【多圖】何文田皓畋自製相連戶淪銀主盤　2920萬沽四年帳蝕近兩球

過去樓市攀升令不少業主斥巨額買入豪宅單位，個別業主更會把兩個單位打通變成相連戶。不過近年市況逆轉，何文田皓畋有一個已打通的相連單位新近淪為銀主盤，以共約2,920萬元沽出，帳面貶值約5.8%或約180萬元。

上述銀主物業成交個案為皓畋1座中層C及D室，實用面積分別670及671方呎，原則為兩個兩房連書房單位。不過原業主於2016年4月份以3,100.11萬元一併購入。隨後業主把兩個單位近門口位置的部分牆身「打穿」，令兩個單位「合而為一」，成為提供4間房間及兩間書房的相連戶，住戶可以隨意遊走於兩個單位之內，「合體」後整個單位實用面積合共1,341方呎。

據該單位現場相片來看，由於業主只把部分牆身「打穿」，令單位感覺上「多左個門口」，而站在本身為牆身的位置來向看整個大廳，則可同時看到兩個單位的露台。

皓畋自製相連戶銀主叫價3000萬

市場消息透露，該物業近月已淪為銀主盤，早前以蝕讓價約3,000萬元放售，最終略為減價至2,920萬元易手，帳面貶值約180萬元。而據土地註冊處資料顯示，原業主在2018年1月及9月把上述單位，抵押予財務公司貸款，惟未有顯示借貸金額。

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此外，資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有的大潭陽明山莊13座低層戶，實用面積2,308方呎，市傳以6,148萬元易手，呎價26,638元。