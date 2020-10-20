長實名日．九肚山48小時內上樓書　最細479呎起

新盤銷情熾熱，上周已取得預售文件的長實集團（1113）沙田麗坪路項目名日．九肚山，快將推出市場。長實執行董事趙國雄指出，名日．九肚山料於兩日內上載樓書，最快在數日內公布首張價單，隨即開放示範單位予公眾參觀。他期望，趕及在月內開售，定價將參考市場反應。

被問到近日沙田區有另一大型新盤熱賣，趙國雄回應指，名日．九肚山為絕無僅有的特色樓盤，對項目有信心，與其他大型樓盤「taste有啲唔同」，他續指各花入各眼，「有啲人鍾意鬧市，有啲人鍾意私隱度高。」

長實地產投資董事黃思聰則指，該盤有不少單位享開揚海景，可望吐露港及城門河一帶，目前樓市氣氛熾熱，有感沙田區的樓市頗旺場。

中半山波老道豪宅 待通關後推

對於政府推出土地共享計劃，趙國雄表示，大多數行家均支持土地共享計劃，「我地冇咩農地，但都好想支持政府增加土地的措施。」

而就近日政府撤銷一手空置稅，趙氏則指，沒有與政府溝通過，相信新盤定價是根據市場走勢，不擔心撤銷空置稅會令樓價有大改動。他續指，空置稅停推不會成為旗下豪宅新盤開價的考慮因素。他又指，旗下中半山波老道豪宅會待通關後才推出，因屬超級豪宅項目，相信內地買家比例會較多，屆時氣氛會更熱鬧。

長實助理營業經理陳詠慈表示，名日．九肚山提供266伙，其中244伙為分層單位，16伙特色單位，標準分層單位包括77伙兩房單位，面積由479至505平方呎；38伙三房戶，面積由745至767 平方呎；39伙海景大三房，面積是1,053平方呎；74伙四房單位，面積由1,168至1,226 平方呎。