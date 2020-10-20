疫情拖累　中原料全年新盤成交額1650億　創七年新低

受肺炎疫情影響，今年新盤成交宗數及銷售金額料將創七年新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預計，今年全年一手登記錄料約1.4萬宗，涉資1,650億元，兩數字將創2013年全年9,753宗及922.72億元後的七年新低。

每宗平均一手涉額1178萬

不過他指出，雖然宗數及總值齊跌，但全年平均每宗一手登記金額估計達1,178萬元，較2019年全年平均每宗1,088萬元高出約8%。此情況主要由於今年發展商減慢推盤，但推售單位較為優質，如地鐡上蓋項目，支持平均每宗金額連續五個季度企穩1,100萬元附近。

今年初，香港開始爆發肺炎疫情，發展商隨即減慢推盤，以致第一季宗數僅2,196宗及246.06億元，創2016年第一季後4年按季新低，拖累今年首三季登記僅錄9,702宗，總值1,148.82億元。

但今年第四季市場焦點為大圍站上蓋項目，料刺激整季金額有望迫近500億元，將創六個季度新高，估計該季宗數約4,300宗，將創五個季度新高。

長實第三季沽884伙套現近百億

至於按發展商旗下新盤銷售金額計算，今年第三季長實集團（1113）售出884伙，涉及金額95.35億元，恒地（0012）則沽741伙，涉資56.69億元。至於會德豐地產及新地（0016），季內分別售出322伙及368伙，涉及金額約50.22億及37.09億元。

而按第三季新盤項目登記銷售金額計，將軍澳日出康城SEA TO SKY沽出790伙，涉資83.94億元，而屯門帝御‧金灣則售出575伙，套現27.61億元。