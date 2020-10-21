港島甲廈空置率續升　金鐘區突破9%　表現最嚴峻

環球經濟前景未明朗，租客對承租寫字樓心態偏審慎，令港島各區商廈空置率升勢持續。中原（工商舖）最新統計，9月份整體港島甲廈空置率約8.17%，較上月增加約0.71個百分點，其中金鐘區空置率突破9%水平，為各核心區之中幅度最高。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，資料顯示，五個核心區中，除銅鑼灣外，灣仔、中環、上環及金鐘最新甲廈空置率，均按月增加，上升幅度由約0.41至1.69個百分點。當中，以中環錄得最大升幅，由8月約5.3%急升至最新約6.99%。

五區中，金鐘區表現最為嚴峻，空置率按月上升約0.5個百分點，達至9.01%；同時對比今年1月約5.32%，今年9個月間，空置率遞增程度顯著。

中環空置率錄得最大升幅，由8月約5.3%一舉升至最新約6.99%。（資料圖片）

力寶中心35元招租 累減約46%

陳氏續指，以金鐘指標商廈力寶中心為例，從去年初至今年10月，力寶中心1座位處30樓或以上的單位僅錄得約11宗租務成交；如一高層單位，面積約1,480平方呎，去年1月以呎租約65元租出，單位近日獲新租客承接，呎租大減約38%至約40元。

同時，部份業主叫價大幅回調，例如力寶中心1座中層單位，面積約2,343平方呎，由去年6月以意向呎租約65元招租，及後逐步調整，今年中叫價降至每呎約49元，最近再大幅減價至呎租約35元招租，逾一年間累減約46%。

陳氏認為，市場對寫字樓的需求多依賴經濟市道，疫情存在變數，即使消退後經濟難以短時間內復甦，相信短期寫字樓租賃需求仍會偏低。

陳氏續指，雖然近期部份優質寫字樓租金有所回落，吸引租客進駐，不過多屬於換位個案，對吸納空置樓面的幫助有限，預期寫字樓空置率升勢短期內會持續。