仲量聯行：8月整體甲廈空置率8.1%　租金跌幅收窄

甲級寫字樓需求疲弱。仲量聯行最新發表的《香港地產場觀察》指出，截至8月底，整體甲級寫字樓空置率繼續上升，最新報8.1%，較7月增加0.2個百分點。按地區劃分，8月份中環空置率為6%，按月增0.3個百分點，創近15年新高。而灣仔/銅鑼灣及港島東則為6.8%及4.3%，較對上一個月分別升0.4及0.2個百分點。

九龍區方面，8月份尖沙咀空置率為8.8%，按月漲0.4個百分點，而九龍東則為13.6%，按月跌0.3個百分點，為唯一空置情況有所改善的地方。

該行又指出，上月新租賃成交所涉及的樓面亦見輕微回升，成交宗數按月上升10%。儘管淨吸納量仍錄得負數，達到負14.75萬方呎 (淨樓面面積)，但負吸納量已是今年以來最少，意味著租賃表現已較過去7個月有改善。

由於租戶傾向節省成本，市場持續錄得租戶遷出中環的成交，較矚目的個案包括香港按揭證券有限公司租用觀塘Two Harbour Square，涉及建築面積約7.3萬方呎，計劃由中環現址遷入。

上月甲廈租金跌1.7% 跌幅收窄

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，8月份租金跌幅較今年上半年緩和。整體甲級寫字樓租金上月按月下跌1.7%，較今年上半年平均每月跌幅逾2%比較，跌幅已收窄。今年下半年越來越多企業積極部署其在地產方面的需要，但節約成本依然是首要的考慮因素。租金回落也鼓勵個別企業在中環轉租質素更佳的寫字樓，此趨勢料於未來數月及2021年持續。

8月份，中環甲級寫字樓租金跌幅為各區之中最高，按月下跌2.5%，原因是空置率已升至6%，為2005年12月以來最高。區內新租賃成交寥寥可數，其中，部份個案為租戶原區搬遷至其他寫字樓以節省成本。

此外。區內招頂租樓面面積持續增加，約達52萬方呎淨樓面面積 (佔甲級寫字樓存量2.2%)，為自2002年10月以來首次超過50萬方呎。