示位直擊｜屯門帝御．星濤首批123伙　開放式戶折實售298.8萬起

香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第二期帝御．星濤，今日（22日）公布首張價單，涉及123伙，面積由208至996平方呎，戶型包括開放式至四房單位，折實平均呎價14,585元，折實入場價為298.84萬元。

最貴一伙折實售1395萬

首批123伙單位，包括28伙開放式、70伙一房戶、21伙兩房戶、兩伙三房戶及兩伙四房戶。價單定價由328.4萬至1,533.2萬元，價單呎價14,369至18,269元。發展商提供多種付款方法，若採用100天即供，最高折扣為9%，則整批單位折實售298.84萬至1,395.21萬元，折實呎價13,075至16,624元。

明日收票 下周開賣

當中，最平一伙位於1座2樓18室，面積208平方呎，開放式設計，以最高折扣9%計算，折實售價為298.84萬元，折實呎價約14,415元；而呎價最低一伙為1座2樓02室，三房一套房間隔，面積822平方呎，折實呎價13,075元。

負責銷售的恒地營業（一）部總經理林達民，單位第較一期單位總數588伙的均價貴約1%。他又形容，價錢為帝御系列一期的延續售價，因此是「驚喜價」及「次疫情價」。項目將於明日收票，最快下星期開賣。今午5時開放三個示範單位予會員參觀。

較第一期首批折實均價高7.4%

參考近年屯門青山公路掃管笏一帶的新盤，如今年7月推出的同系帝御‧金灣，首批123伙，折實均價為13,578元，即帝御．星濤首批折實均價較之貴7.4%。而今年5月推出的OMA BY THE SEA，首批108伙折實均價12,548元。

而今年6月推售的帝灣居，首批22伙折實均價為14,486元；而去年5月推售的恆大‧珺瓏灣II，首批250伙折實均價16,942元。

↓帝御．星濤示範單位圖輯↓