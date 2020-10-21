長實名日．九肚山4房示範單位曝光　最快日內開價

長實集團（1113）旗下沙田麗坪路名日．九肚山今日（21日）已上載樓書，並開放一個4房的示範單位予傳媒參觀。長實地產投資董事黃思聰表示，樓盤料日內上載價單，隨時開始收票，最快本周五（23日）開放示範單位予公眾參觀。為針對換樓客用家，協助其調配資金，黃思聰預告是次將採用「創新又實用」的付款辦法。

他又指，是次項目將為認購三房及四房單位的買家預留車位認購權，另設租用方案，參考同區的一手、二手車位的價格由380萬至400多萬元，他相信本港「車位難求」，將能符合用家需求。對於疫情影響內地客來港，黃思聰表示，項目單位數目不多，僅266伙，且位於優質地段，相信本地買家亦能吸納。

項目設於尖沙咀的示範單位，是參照2座18樓A室而搭建，面積1,213平方呎，屬四房雙套間隔。

↓名日．九肚山示範單位圖輯↓

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兩房最細479呎起 洋房最細不足千呎

參考樓書，項目由兩座樓高24層的住宅及22座洋房組成，共266伙，第1座及第2座住宅提供兩房至四房單位，面積479至1,228平方呎，最細單位為1座25樓F室、2座25樓F室，面積479平方呎，兩房間隔。

而22幢洋房包括1號屋至26號屋（不設4、13、14、24號屋），面積由891至926平方呎，比部分層單位細，當中，1號屋面積926平方呎，另有808平方呎花園。

↓名日．九肚山平面圖↓