會德豐啟德沐泰街項目年底推　涉399伙

踏入第四季後，發展商推盤步伐明顯，多個新盤陸續登場。會德豐地產啟德沐泰街12號項目第1期，亦會在本季內推出。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目分2期推售，第1期涉399個單位，戶型由開放式至3房。項目正待批預售樓花同意書，而項目前臨維多利亞港，毗鄰啟德河。

會德豐地產首3季銷售理想。若從年初至今共售出965伙，集團套現約110億元，料年底前有機會突破1,000伙成交。

左至右：會德豐地產市務助理總經理陳惠慈、會德豐地產常務董事黃光耀、會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘。

MARINI系累售810伙

集團今年主要成交集中於將軍澳區，以MARINI 、GRAND MARINI 及OCEAN MARINI 為主，今年至今共售出810伙，佔可售單位870伙的93%，共套現逾84億元。

而隨The LOHA康城商場在8月開幕，帶動O’EAST日出康城的銷情。公司指出區內的MALIBU、MONTARA及MARINI 自推出以來，累售出4,306伙，佔推出4,373伙單位的98.5%，套現逾395億元。

啟德區項目方面，OASIS KAI TAK至今累售628伙，共套現逾79億元，現僅餘少量單位待售。在過去3個月，OASIS KAI TAK已售出2個低座、價值逾4,000萬元的特色單位。

公司又指出，同期內集團旗下項目，共售出7伙總價皆逾3,000萬元的單位。

KOKO HILLS特色戶6,274萬元沽出 創項目新高

茶果嶺KOKO HILLS第2座23樓及25樓A室天際特色戶，屬4房2套加工作間連洗手間戶型，連914平方呎天台，早前以6,274萬元招標售出，成交呎價3.1萬元，同創項目新高。

另外，KOKO HILLS亦為換樓買家推出新優惠，當中的優越建築期付款計劃，買家只需付5%臨約訂金，95%樓價餘款於交樓入伙前才要付清，原有的二按及其他優惠仍然保留。

集團旗下住宅項目推出8個特色單位，大部分單位位於頂層連天台，亦有少量為花園特色戶及獨立屋。8個特色單位包括啟德OASIS KAI TAK、將軍澳MONTEREY、CAPRI以及MALIBU、何文田ONE HOMANTIN、筲箕灣ISLAND RESIDENCE。其中，OASIS KAI TAK第2座36樓A室，實用面積1,530平方呎，屬4房2套間隔，集團今公開連裝修的現樓示範單位。

↓OASIS KAI TAK第2座36樓A室示範單位圖輯↓