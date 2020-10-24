【新盤混戰】重陽節長假期兩盤推售　兩盤開示位

新盤氣氛熾熱，重陽節的三天長假，不少新盤均有動作。兩新盤已準備於假期開售，另外兩個新盤則開放示範單位予公眾參觀。其中，三個新盤均來自新界區，分別是帝御．星濤、名日．九肚山及柏傲莊 I，而另一個為跑馬地單幢盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY。

帝御．星濤暫收逾412票 有機會加推單位

香港小輪（0050）及帝國集團旗下帝御．星濤，已開放示範單位，首推123伙，面積由208至996平方呎，折實平均呎價14,585元，折實入場價為298.84萬元。是次價錢被形容為「驚喜價」及「次疫情價」。

據消息指，截止昨日（23日）項目暫收逾412票，超額認購2.3倍。發展商正考慮加推單位應市，並有機會加價。

名日．九肚山兩房單位 762.8萬元起

長實集團（1113）旗下沙田名日．九肚山亦於昨日開放公眾參觀示範單位及開始收票，項目定位為「九肚山入門版」，折實平均呎價17,730元。入場單位為兩房戶，折實價762.8萬元，折實呎價15,599元。

是次發展商提供「呼吸PLAN」即供付款計劃二，最多可獲22%折扣優惠。而買家不需顯示入息證明及通過壓力測試。

柏傲莊 I重陽節假期推售378伙

由新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I於重陽節假期（25日、26日）分兩日推售378伙，今日將公布抽籤結果。是次銷售的大手組別將於重陽節當天揀樓，而散客組，則安排於周一揀樓。

而推售的單位，面積由278至835平方呎，折實平均呎價約21,560元，較首張價單加價近14%。連同首輪銷售的391伙，項目暫已推出769伙，佔全盤783伙中的98%。

EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY賣55伙

遠中集團發展、中原地產獨家代理的EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY於下周一、二開售（26日及27日）。下周一推售35伙，下周二賣20伙，即合共55伙。早前的示範單位更有不少名人參觀，如莊思敏、林作及裕美。

EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY的首張價單，涉及50伙，包括開放式及一房戶，首批單位折實售價約843.8萬至1,612.6萬元，折實呎價25,986至39,871元。