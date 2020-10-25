持續更新｜柏傲莊 I 次輪首日181伙已沽清　大手客六千萬掃4伙

由新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 於今、明兩天（25及26日）推售378伙。今日先處理A1、A2組大手買家或三房買家的揀樓程序，買家須認購3至4伙，包括一伙指定三房單位，可供銷售單位181伙。

【18:20】33組大手客購3伙或以上

綜合市場資料，今日錄得33組大手客購3伙或以上，佔去101伙。當中，有一組大手買家斥資逾6,050萬元購入4個單位，包括3伙三房戶及一伙一房戶。

柏傲莊 I 開售至今，已累售570個單位，共套現逾67億元，發展商擬緊接推出第二期。

【17:20】181伙已全數沽清

市場消息透露，今日可發售的181伙已全數沽清，套現逾24.7億元。

【16:20】傳已售出145伙

據市場消息透露，已有約145個單位被選購，一房單位尚餘四伙待沽。

【14:15】約92伙已獲認購

截至約下午2時15分，據知，現場消耗板顯示有92伙單位獲揀選認購，佔今日可售單位約51%。

【12:45】新世界：柏傲莊 ll 料下周公布細節

新世界發展營業及事務部總監黃浩賢指，今早大手客A1時段的106伙，已賣出逾七成，預計今明兩日會接近沽清。他又指，今早A組客的出席率有八成，當中約六成人士來自新界、三成人是九龍區、一成是港島區，買家約佔七成自用，三成投資。

黃浩賢續指，柏傲莊 ll 最快會在下星期公布細節。被問到會否加價，黃浩賢稱會先與港鐵商討，及觀察今次柏傲莊 l 的銷情再決定。

新世界發展營業及事務部總監黃浩賢指，柏傲莊 ll 最快下周公布細節。（黃舒慧攝）

【11:10】 上周向隅客今購三伙投資及自用

居於沙田的羅小姐，上周第一輪銷售也有入票，但因為籌號太後，無機會揀到樓，故第二輪再入票，今早在A組別一共買入三個單位，分別作投資及自住之用。她認為，柏傲莊 I 樓盤有質素，價錢亦合乎心水，直言「好鍾意」。羅小姐認為，雖然第二輪入票呎價較第一輪的高，但2.1萬元一呎亦屬可接受。

【10:50】中原陳永傑：佔近八成為上周向隅客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，柏傲莊 I 今早進行次輪A組大手銷售，出席客戶主要是上周的向隅客，佔七至八成。該行有一組客戶擬斥資7,000萬元購入三間大三房河景單位，另一組客欲斥資約5000萬購入四伙。

陳永傑預料，柏傲莊I可於明日全盤沽清，另外，跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 明日亦進行首輪銷售，加上帝御·星濤及名日·九肚山可趕及10月尾銷售，相信10月一手宗數可達1,500宗。

【10:45】美聯布少明：大手客擬斥5000萬購4伙

美聯住宅部行政總裁布少明指，在今日A1組大手客中，有客人斥資逾5000萬元，購買三伙三房單位及一伙兩房單位。大手客當中亦不乏投資者，大多用作長線收租之用。整體樓盤總計，七成以上為用家，三成投資者，預期今明兩日的銷情理想。

他又預期，10月一手樓成交量約有1,700宗至2,000宗，情況較上月的900宗大幅上升。他又續指，現時樓市回穩，暫未見受失業率上升及國泰裁員影響。

【09:46】 暫約30名準買家等候

現場所見，已經開始有準買家陸續抵達售樓處報到。當中，約30名準買家以四人一組排隊等候，當中不乏年輕客，而人龍明顯較上星期的首輪銷售疏落。

是次推售的單位，面積由278至835平方呎，折價售價為693.6萬至2,137.6萬元，折實平均呎價約21,560元，較首張價單加價近14%。連同首輪銷售的391伙，項目暫已推出769伙，佔全盤783伙中的98%。

↓柏傲莊 I 示範單位↓