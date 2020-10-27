帝御．星濤再加推63伙　折實均價1.55萬　本周日首開賣240伙

多個新盤爭相於本周末開售，其中，香港小輪（0050）及帝國集團旗下屯門「帝御」系列的第二期帝御．星濤，不足24小時內兩度加推，今日傍晚6時許上載全新3號價單，涉及63伙，折實平均呎價為15,551元，較上一張價單輕微提價3%。

負責銷售的恒地營業（一）部總經理林達民指， 項目明日（28日）上載銷售安排，於周日（11月1日）開售，首輪銷售料涉及約240伙。

24小時內極速加推共125伙

參考帝御．星濤剛於傍晚上載的3號價單，63伙的面積由208至817平方呎，價單定價由372.4萬至1.325.1萬元，價單呎價由15,379元至20,486元。以最高折扣優惠9%計算，折實售價338.9萬至1,205.8萬元，折實呎價由約13,995元至18,642元，

是次的入場單位為第1座2樓12室，面積208平方呎，折實售338.9萬元，折實呎價約16,293元。項目於昨晚（26日）亦上載了第2號價單，涉及62伙，折實平均呎價15,035元。

截至今午暫收逾2200票

帝御．星濤至今已累推248伙，截止今日下午2時許，項目暫收2,207票，當中51票為中介人。與此同時，林達民今日以泳裝現身記者會，以海岸時裝表演形式，介紹項目的「海岸全息投影感官展區」，讓買家體驗「五灣一脈」的海岸。藝人鄭子誠亦為項目的宣傳片配音。

↓帝御．星濤示範單位圖輯↓