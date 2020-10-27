啟德嘉峯匯加推168伙　一房入場價694萬起　最快本周六開售

新盤市場熾熱，各發展商積極加推貨尾。嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯去年12月開售至今，累售468伙，佔可供發售單位的八成。項目今日（27日）加推5號價單，提供168伙，折實售價由693.8萬至2,312.9萬元，折實呎價由22,141元至30,353元。

低座單位首次推出 涉40伙

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，新價單屬原價加推，最快在日內上載銷售安排，預計在本周六（31日）開售。

入場單位為1B座1樓E室，實用面積289平方呎，折實售價為693.88萬元，折實呎價為24,007元，屬一房間隔。新價單中一房戶佔60伙、兩房戶佔54伙、三房戶則佔54伙，當中有40伙屬低座樓層，屬首次推出。

↓嘉峯匯示範單位圖輯↓

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GRAND VICTORIA料今年底前推售

同系其他新盤方面，温偉明表示，集團下半年以合作盤為主，旗下長沙灣興華街西發展項目GRAND VICTORIA 有望今年底前推售。而九龍塘嘉林邊道的豪宅項目，涉5伙洋房，面積逾4,000平方呎，已在7月取得入伙紙，有機會在11月推售。

另外，旗下西鐵錦上路站第1期發展項目，料在明年年中推出。