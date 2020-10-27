新盤向隅客回流二手　用家斥885萬購荃灣柏傲灣一房戶

大圍站柏傲莊 I 兩輪銷售合共沽出767伙，有向隅客迅即轉投二手市場，購入荃灣柏傲灣一個海景一房單位。涉及為柏傲灣2A座高層C室，實用面積421平方呎，一房間隔，原叫價920萬元，減價35萬至885萬元沽出，平均實用呎價21,021元。

中原地產分行經理林恩信表示，該買家為用家，原打算入市新盤柏傲莊，但兩輪銷售均未能成功揀樓，恐遲入市競爭大，昨晚轉為購入柏傲灣一房單位。上址業主於2017年3月以842萬元一手買入單位，持貨3年半，帳面獲利43萬元，期內升值5%。

柏傲灣10月累錄9宗二手成交，現時約有100個二手放盤，當中一房放盤約10個，叫價由850萬元至950萬元不等。

柏傲灣部分高層單位景觀。

元朗溱柏（資料圖片）

溱柏特色戶1900萬沽 帳賺2.3%

另外，中原地產分區營業經理溫旭銘表示，元朗溱柏1座頂層特色戶，實用面積1,346平方呎，四套房間隔，設有約196平方呎平台及約1,190平方呎天台，附兩個車位，原叫價2,000萬元，議價後以1,900萬元易手，折合實用呎價14,116元。

溫旭銘表示，買家為區內換樓客，而原業主於2015年7月以1,858.1萬元一手購入上址及車位，持貨5年轉售，帳面獲利約41.9萬元或約2.3%。