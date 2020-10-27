藝里坊‧2號加推28伙　周六推售10伙

新盤氣氛熾熱，多個新盤於本周六（31日）開售。恒地（0012）旗下西營盤藝里坊‧2號今日加推28伙，折實售價由566.976萬至1,165.248萬元，折實呎價由26,091元至35,278元。此外，項目亦於本周六推售10伙，入場售價由594.7萬元起。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，市場置業需求殷切，故上載最新的價單，戶型包括11伙開放式單位、12伙1房戶及5伙2房戶，當中8伙屬首度推出的平台特色戶。單位的售價由590.6萬至1,213.8萬元，價單呎價由27,178元至36,748元。

至於周六開售的10伙，包括4伙1房戶、3伙2房戶及3伙開放式單位，當中有3個單位屬平台特色戶。價單定價由594.7萬至1,213.8萬元，呎價由27,178元至34,178元，折實價介乎570.912萬至1,1652.48萬元，折實呎價由26,091元至32,811元。

御半山周六賣6伙 平均折實呎價16914元

新地（0016）旗下屯門御半山自本月初起以現樓形式推售單位，今日發展商更新第1及2期的4伙單位的價單，個別單位加幅達5%。同時項目亦上載最新的銷售安排，於本周六（31日）以先到先得形式發售6伙，實用面積由312平方呎至455平方呎，平均折實呎價16,914元。

以項目60日付款計劃計算，折實價由596.75萬至737.1萬元，折實呎價由15,531元至19,374元。是次開售的單位為由第1及2期分別提供4伙及2伙，合共6伙單位，間隔包括2伙1房戶、2伙1房連儲物房及2伙2房。

兩期至今累售936伙，佔單位可售總數逾98%，集團套現超過61.5億元，兩期平均成交呎價為16,288元。

此外，今日項目亦錄一宗撻訂個案，單位為1B座9樓G室，買家原於2018年5月，以582.04萬元成交。

不過，買家已於今日撻訂，料遭發展商沒收10%的訂金，即殺訂58.204萬元。