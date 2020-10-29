10月新盤市場錄約21宗撻訂　屯門御半山佔近三成

近月新盤市場轉旺，不過亦偶現撻訂個案，據本報統計，本月截至28日一手市場暫錄約21宗撻訂個案，較上月全月錄得的約28宗輕微回落。

其中，新世界發展（0017）與港鐵（0066）的大圍柏傲莊 I 開售一周後，錄兩宗撻訂，單位為2A座45樓及36樓的D單位，面積同為350平方呎一房。買家在簽署臨約後，交易未有進展，料發展商合共殺訂82萬元。

柏傲莊 I （歐嘉樂攝）

大圍珀玥撻訂貨重售 賣貴近5%

此外，同區的單幢盤珀玥，於10月初沽出項目最後一伙貨尾單位後，卻被撻訂，涉及為25樓A室特色戶，面積404平方呎連445平方呎天台，成交價930萬元。買家簽訂臨約後未有進展，料遭發展商沒收5%訂金，即損失46.5萬元。不過，該單位於27日以975萬元再次成交，換言之，單位貴45萬售出，即提價近5%。

御半山一周6宗撻大訂

而本月錄得最多的撻訂宗數，為新地（0016）屯門御半山，一周共錄6宗撻大訂，全屬2018年成交，料遭發展商沒收10%至15%的訂金，即涉及訂金逾621萬元。其中，以1A座20樓E室涉及的撻訂金額最大，本月20日撻訂，以成交價為866.33萬元計，料買家損失15%訂金、即逾129萬元，單位屬442平方呎、兩房間隔。

其次，為信置（0083）旗下大埔逸瓏灣8，於本月19日亦錄4宗撻訂，料分別遭發展商沒收10%訂金，合共涉逾459萬元。