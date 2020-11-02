名日‧九肚山加推27伙　本周五次輪銷售　首推12幢洋房招標

長實（1113）旗下麗坪路的名日‧九肚山，上周六（7日）首輪銷售後，即晚加推4號價單、涉27伙。發展商今日再上載全新5號價單，同樣為27伙，並於本周五（6日）推售54伙，當中，首度推出洋房招標。

較上張價單加價約2%

新加推的單位，折實售價由783.7萬至3,170.4萬元，折實呎價16,192至25,818元。是次入場單位為1座5樓F室，面積484平方呎，折實售價為783.7萬元，折實呎價16,192元。今批加推單位的折實平均呎價為19,534元，長實地產投資董事黃思聰表示，是次較上張價單加價約2%。

而本周五推售的54伙，當中有42伙屬價單推售，餘下12幢屬洋房，將以招標形式出售，並採每日招標截標形式，招標日期由本周五至下年1月21日。

↓名日．九肚山示範單位圖輯↓

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海日灣 II 今加推143伙

另外，億京發展旗下的白石角海日灣 II，今日加推143伙，單位面積由約243至1,866平方呎，項目的最高折扣優惠,，由早前的7.5%提高至採用105 天付款計劃的10%，故折實售價由408.9萬至2892萬元，呎價約由13,509至20,026元。

項目同日上載銷售安排，將於本周六（7日）起推售332伙，另下周一（9日）起推26伙作招標。