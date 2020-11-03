九龍塘雋睿削1%優惠　另推全新付款計劃

永義集團（1218）旗下九龍塘雋睿，繼日前錄四房大單位成交後，發展商最新修訂價單，將所有可售單位削減優惠1%，另推出全新按揭貸款計劃。項目現已開放現樓預約參觀。

永義國際市場及銷售部經理曾家進表示，項目於上星期取得滿意紙，由於已屆現樓，故決定將所有可售的單位削減優惠1%，即變相提價1%。

另外，發展商於昨天（2日）上載最新價單，推出全新付款計劃，按揭貸款為樓價最高七成，首兩年只供息不需供本，年息約1.88厘。此價單所有內容將於本周五（6日）生效，當日前項目可售單位仍以舊價放售。

項目開售至今累沽25伙，佔整個項目逾四成。日前，該項目的1座6樓A室，面積1,188平方呎，以4407.9萬元成交，呎價約37,104元，兩價同創項目新高紀錄。

會德豐NAPA今錄兩宗成交

另外，會德豐地產旗下的屯門NAPA今日沽出兩個單位，套現逾1,700萬元。

其中2座10樓D室，兩房連天台頂層，面積466平方呎，連406平方呎天台，售價約735.7萬元，呎價15,788元。據悉，客戶為居於港島的首置買家。另一單位為6座6樓C室，面積835平方呎，售價979.5萬元，呎價11,731元。

項目至今已累售407伙，現僅餘少量現樓餘貨。