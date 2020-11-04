豐景台銀主盤3780萬沽　呎價僅2.5萬　低收購價四成

東半山司徒拔道24號豐景台獲財團收購，近日連錄買賣登記，收購呎價普遍4萬元起。不過，該屋苑一個銀主盤，上月初以市價3,780萬元易手，成交呎價僅約2.5萬元，較近日收購價低近四成，未能受惠是次財團收購行動。

據土地及公司註冊處資料，豐景台D座地下一個複式單位，近日以3,780萬元沽出，新買家為LEADER POWER GROUP LIMITED。該單位實用面積1,512平方呎，呎價約2.5萬元。

資料顯示，原業主為POINT RICH INTERNATIONAL LIMITED，其公司董事包括林櫻及鄔曉坪，於2000年12月以838萬元購入址，是次易手帳面賺約2,942萬元，升值3.5倍。

原業主曾11次抵押物業 去年借400萬二按

自2001年起，原業主曾11次把單位抵押予銀行或財務機構借貸，其中，在2014年至2015年期間，向同晉誠國際有限公司三度借貸，最高一次借貸金額上限為600萬元。而去年7月，又向中財財務有限公司承做二按，借貸金額上限400萬元，終淪為銀主盤。

豐景台每呎收購價介乎4萬至6.6萬

豐景台目前正獲財團收購，近日連錄買賣登記，撇除上述成交，自9月起，已連錄9宗買賣登記個案，成交價介乎6,300萬元至1.21億元，合共涉及金額6.96億元。

不過該9宗收購個案中，每宗成交呎價介乎約4萬至4.7萬元，個別單位的呎價更高達5.9萬及6.6萬元。反映上述成交每呎售價遠低收購價至少1.5萬元或37.5%。