11月新盤暫錄30宗撻訂　已超上月全月　料損訂金近2800萬元

新盤市場頻錄撻訂，據本網統計，11月首五天暫錄得約30宗撻訂個案，平均一日六宗，撻訂金額合共近2,800萬元，宗數已超出上月全月的約21宗。

本月撻訂個案中，以新地（0016）元朗Grand YOHO 2期錄13宗撻大訂較多，佔本月撻訂宗數的四成，涉撻訂金額約1,600萬元，最為矚目。其他個案包括同屬新地旗下屯門御半山，錄4宗撻大訂，涉364萬元；新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 I 亦錄7宗撻訂，涉逾422.73萬元；會德豐地產日出康城MALIBU，錄3宗撻訂，共約318.9萬元；億京旗下海日灣 II錄1宗撻訂，涉51.85萬元。

恆大‧珺瓏灣新錄兩宗撻訂

另外，中國恒大（3333）旗下屯門恆大‧珺瓏灣第1期最新錄兩宗撻訂，兩買家均採用「90天現金優惠付款方法」，同於昨日（5日）撻訂，料遭發展商殺訂5%訂金，即合共涉40.37萬元。

據成交紀錄冊顯示，第1座22樓H室，面積223平方呎，屬開放式間隔，在6月以419.8萬元成交。買家於昨日撻訂，料遭發展商沒收5%訂金，即約20.99萬元。

另一單位為1座11樓G室，面積229平方呎，同屬開放式間隔，在3月以387.6萬元成交。買家最終撻訂，料損失5%訂金，即約19.38萬元。