開售五年僅沽一伙　九龍塘皇廷滙逾萬呎洋房　劈價1.12億求售

有市區豪宅盤銷情未如理想，需要劈價求售。由路勁（1098）主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙利道豪宅項目皇廷滙，全盤只有四幢洋房，五年前推出至今，僅沽出一幢。據一手銷售資訊網資料，發展商今日更新其餘三幢洋房的價單，定價下調約6%至8%。

洋房面積逾萬呎 較五年前劈價兩成

劈價幅度最大為喇沙利道38號A號洋房，為屋苑的「巨無霸」，實用面積達10,945平方呎，設有871平方呎平台、1,223平方呎花園、2,553平方呎天台及86平方呎庭院。價單售價由4.75億下調至4.38億元，即減價3,700萬或7.8%，亦較2015年4月時的定價5.5億元，累積減價1.12億元或20.4%，呎價40,018元。

至於另外兩宗洋房，分別為喇沙利道36號B號洋房及喇沙利道32號C號洋房，實用面積分別為7,083及8,265平方呎，同樣設有平台、花園等。最新定價分別為2.88億及4.28億元，分別減價約6,200萬及8,200萬元，減幅約8%及6%。同時亦較2015年的定價3.5億及5.1億元，累積下挫17.7%及16.1%。

開售5年僅售出一伙 套現逾3億

據成交紀錄冊資料，皇廷滙自2015年4月推出以來，僅錄一宗成交，為喇沙利道34號D號洋房，於2017年4月售出，成交價3.088億元，實用面積7,338平方呎，呎價為42,082元。