因國安法打消移民念頭　退休藍小姐1700萬購柏傲莊：有祖國墊住

新世界發展（0017）與港鐵（0066）旗下的大圍站柏傲莊 II 今天（14日）展開次輪銷售。有居住在大圍的買家藍小姐，目前已退休，今日斥資約1,700萬元購入一伙三房單位。藍小姐指，社會的狀況原本令她打算移民到內地生活，但隨著國安法的落實，相信本港會安定繁榮，故有信心入市，並選擇繼續在港居住，相信「有祖國墊住」。

原本打算移居內地 國安法增信心

藍小姐又指，自己一入票便抽中前籌，認為2期的景觀較1期佳，她又指由於經常要往返內地，項目的交通位置，對她而言十分方便，直言「價錢是值得」，故馬上入市。她透露自己選擇了建築期付款方法，先付10%首期。

付五百萬首期 首置客林生：價錢有少少貴

另一名買家林先生，居住在沙田，屬於首置人士，斥約1,300萬元購入一個三房單位，並選擇420天現金優惠付款計劃，先支付500萬元首期，他坦言價錢「有少少貴」，因此需要家人幫忙支付部份首期。他又指，同區二手屋苑的三房戶價錢，與柏傲莊 II 相近，該盤交通位置較吸引，寧選擇新盤。

同區客鄭小姐：大圍環境有待改善

至於同區客鄭小姐，為柏傲莊 I 的向隅客，她接受訪問時正準備前往揀樓，她表示與家人有意買入一伙三房一套房單位，用作自住，預算金額約1,300萬元。她認為大圍環境有待改善，只有一個商場，不過勝在交通方便。她續指，該盤價錢與同區二手價差不多，有見國內人都對項目亦有需求，相信該盤的抗跌能力會較二手樓強。

↓今日柏傲莊 II 揀樓現場↓