十大屋苑周末錄14宗成交　按周少一宗　兩屋苑捧蛋

中原地產十大屋苑剛過去周末錄得14宗成交，較上周末少一宗或跌6.7%，本周「零成交」屋苑進一步收窄至兩個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新界新盤持續熱銷，發展商亦即時加推單位應市，令向隅客未有大批回流至二手市場，二手交投未能即時受惠。另一方面，新冠疫情反反覆覆，政府再次收緊限聚令，影響睇樓活動，二手交投略為受壓，幸十大屋苑當中，仍有8個屋苑錄得交投，反映市場購買力仍在。

太古城上半月錄10宗成交

港島區方面，中原地產分行副區域營業董事趙鴻運表示，太古城11月上半月錄得10宗成交，周末錄得兩宗成交，較上周多一宗。其中興安閣高層H室，實用面積583平方呎，屬兩房則王，望街景，4月以1,250萬元放售，及後輾轉減至1,070萬元獲洽購，最終以1,050萬元易手，呎價18,010元。原業主於1992年3月以229萬元買入單位作自住，持貨28年，現帳面獲利821萬元，升值逾3.5倍。

九龍區方面，中原地產分行經理朱家安表示，新都城周末錄得一宗成交，為1期1座低層H室，實用面積526平方呎，三房套房間隔，最初開價828萬元，獲同區用家以800萬元承接，呎價15,209元。原業主於 2014年5月以497萬元買入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利303萬元，單位升值61%。

新界區方面，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊周末錄得兩宗成交，成交量偏低，睇樓氣氛持平，惟普遍買家等待心儀優質交吉盤才入市。新近成交單位為麗湖居10座中層E室，實用面積446平方呎，兩房間隔，業主以538萬元將單位易手，平均實用呎價12063元。原業主於2017年7月以418萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利120萬元，單位升值29%。