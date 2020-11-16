恒地佐敦本木剛上樓書　最細233呎起　最快周內開價

恒地（012）旗下佐敦德成街單幢盤「本木 Arbour」剛上載售樓說明書，涉172伙，面積由233至752平方呎，間隔由開放式至3房單位。項目的地下及1樓亦提供建築面積逾1萬平方呎商舖，地庫亦設有2層停車場，共43個車位。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，預料本周內公布首張價單，示範單位將於短期內開放予公眾參觀，項目最快於本月內推售。

↓單位平面圖↓

逾半為開放式或1房單位

開放式單位面積介乎233至256平方呎，佔整體單位約15%，1房單位面積由335至378平方呎，佔約50%。而2房單位面積則為511平方呎，3房標準單位面積由721至752平方呎 ，2房及3房單位佔整體約25%，而特色單位佔10%。預計關鍵日期為2021年4月30日，樓花期少於半年。

面積最細的為15樓至22樓及23樓的B1室，面積233平方呎，屬開放式間隔。面積最大則為15樓至22樓及23樓的A2室，面積752平方呎。

恒基物業代理有限公司營業(二)部副總經理李菲茹指，項目設有2房2套及3房3套間隔，客飯廳不設走廊，盡用每一吋空間。

該區近年落成的新盤不多，對上一個新盤可數到2015年由宏基資本（2288）發展的佐敦匯萃，當時首批折實平均呎價約2.41萬元。