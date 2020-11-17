湯家驊妻兒2930萬沽海天峰三房　8年帳面賺430萬

再有名人沽貨，根據土地註冊處資料，行政會議成員、民主思路創辦人湯家驊妻兒持有的北角海天峰1座中層B室，以2,930萬元易手，實用面積935平方呎，三房間隔，呎價約31,337元。

據資料，單位原業主為湯煒軒及湯楊蕙蘭，於2012年3月份斥約2,500萬元購入上述單位。湯煒軒及湯楊蕙蘭分別為行政會議成員、資深大律師湯家驊的兒子及太太，持貨8年，現帳面升值430萬或17.2%。

翻查資料，北角海天峰今年僅錄得兩宗成交個案，其中，較上述單位低五層的中層B室，數月前以2,800萬元易手，實用面積935平方呎，成交呎價29,947元，與最新成交個案呎價相若。

發展局副局長2335萬購銀湖‧天峰

同時，有官員趁此時入市。馬鞍山銀湖‧天峰6座低層B室，以2,335萬元易手，新買家為廖振新，英文名字為LIU CHUN SAN。廖氏為現任發展局副局長。

該單位實用面積1,856平方呎，四房間隔，是次成交呎價12,581元。原業主於2010年以4月以1,623.2萬元購入上址，是次易手帳面升值43.8%。

資料顯示，銀湖‧天峰自2019年起共錄25宗實用面積逾1,000平方呎的買賣個案，成交呎價約12,735至21,826元。反映上述由廖氏購入的單位，成交價屬低市價。