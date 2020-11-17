保利屯門瑧譽首推6幢洋房招標　3幢連獨立居室一併出售

保利置業（0119）旗下青山灣低密度洋房項目瑧譽，今天上載銷售安排，以招標形式推出6幢洋房及3間獨立居室，洋房面積由4,159至4,601平方呎，屬五房五套間隔。招標日期由下週二（24日）起至明年3月31日，並採每日招標及截標的形式推售。

推出的6幢洋房分別為16、17、18、20、21及26號洋房，均望海景。其中3幢洋房連獨立居室，為居室20、21及26，面積由470至477平方呎，全為一房設計。

據發展商早前指，洋房必須與對應的居室一併轉讓，故是次招標的洋房，其中3幢（20、21、26號）將與其相應居室（居室20、21及26 )一併出售，其餘16、17、18 號洋房則不設相應居室。

御半山本周六賣5伙 個別加價6.5%

另外，新地（0016）旗下屯門御半山已屆現樓，發展商今日上載最新銷售安排，將於本周六（21日）以先得形式銷售5伙貨尾，包括第 I 及 II 期分別提供兩伙及3伙，個別單位提價6.5%。

加推五伙單位，面積由304至413平方呎，包括兩伙一房、 兩伙一房連儲物房及一伙兩房。以60日付款計劃計，折實售價由587.08萬至689.8萬元，折實呎價15,296元至19,431元，平均折實呎價為17,448元。

項目兩期累售單位數目已佔可售總數98%，集團套現約62億元，平均成交呎價為16,287元。