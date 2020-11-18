匯璽 III 明加推217伙貨尾　最快下周末開售｜示位多圖

新地（0016）旗下南昌站匯璽III 已屆現樓，新地副董事總經理雷霆表示，將於明日（19日）以價單形式加推217伙餘貨，大部分以海景單位為主，故價錢上有提價空間，開價後隨即收票，最快下周末推售。

發展商今日（18日）開放一對示範單位予傳媒參觀，單位參照8座38樓A室搭建，實用面積1,513平方呎，屬四房雙套間隔。屋苑同類型的單位將以招標形式推售，實用面積約1,000平方呎，涉及不多於15伙。

新地代理總經理陳漢麟指，匯璽自2017年開售至今，累沽出逾3,100伙，佔全盤單位總數3,410伙約九成，項目尚餘不足300伙仍未推售。

↓匯璽III 連裝修示範單位圖輯↓

+ 2 + 2 + 2

陳漢麟指，項目最近錄得的招標成交，為7座49樓A室，面積1,513平方呎，屬四房雙套，成交價5,436萬元，呎價約3.6萬元，兩者均創項目新高。

雷霆：料明年樓價及成交宗數有增長

雷霆續指，旗下不少新盤將緊接推出，其中沙田瓏珀山將於本年底推出，明年過年後則推出元朗站上蓋的項目。對於樓市的走勢，雷霆認為，市場剛性需求強勁及低息環境下，近期的新盤項目亦受市場歡迎，相信市民對後市前景樂觀，預料明年的樓價及成交宗數均上升。

↓匯璽III 交樓標準示範單位圖輯↓